„Deutsch-spanische Fußball-Legende“: Steinmeier ehrt Toni Kroos mit Bundesverdienstkreuz

Auszeichnung für eine „deutsch-spanische Fußball-Legende“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den früheren Nationalspieler und Real-Madrid-Star Toni Kroos mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Kroos einer der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten

Bei einer Zeremonie im Bernabéu-Stadion von Real Madrid – der langjährigen Wirkungsstätte des Weltmeisters des Jahres 2014 – sagte Steinmeier am Donnerstag, Kroos habe sich „wie nur wenige andere um die Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien verdient gemacht“.

Der 35-Jährige sei durch seine „außergewöhnlichen sportlichen Leistungen“ zu einer „lebenden Legende“ geworden, sagte der Bundespräsident, der am Mittwoch einen dreitägigen Staatsbesuch in Spanien begonnen hatte.

„Sie haben das Fußballpublikum in Deutschland, Spanien und weltweit mit Ihrer technischen Brillanz, Ihrer Präzision und Ihrem einzigartigen Spielverständnis begeistert.“ Steinmeier fügte hinzu: „Wir ehren heute einen der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten.“

Würdigung des sozialen Engagements

Der Bundespräsident würdigte außerdem das soziale Engagement des früheren Mittelfeld-Regisseurs, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte. Kroos hat eine nach ihm benannte Stiftung gegründet, die sich für schwer kranke Kinder einsetzt.

„Ihre Stiftung sorgt dafür, dass betroffene Kinder und ihre Familien schnell und ohne Umwege Therapien, Behandlungen und Hilfsmittel erhalten“, sagte Steinmeier. „Und sie erfüllt Mädchen und Jungen kleine Träume, die manchmal ihre letzten Wünsche sind. Auf diese Weise schenken Sie schwer kranken Kindern und ihren Familien Lebensqualität und ein Stück Normalität, vor allem aber Freude und immer wieder auch Hoffnung.“

Kroos hatte mit Bayern München dreimal die deutsche Meisterschaft und einmal die Champions League gewonnen. Ab 2014 spielte der gebürtige Greifswalder zehn Jahre lang für Real Madrid, gewann mit den „Königlichen“ viermal die spanische Meisterschaft und fünfmal die Champions League. Er lebt auch heute noch mit seiner Familie in Madrid. (afp/red)