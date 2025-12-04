Nagelpilz: Eine hartnäckige Infektion – Anzeichen, auf die Sie achten sollten

In Kürze

ist eine häufige Infektion, die oftmals hartnäckig ist und zu dauerhaften Nagelschäden und Beschwerden führen kann. Frühe Anzeichen sind unter anderem Verfärbungen oder eine Verdickung des Nagels sowie ein übelriechender Geruch, vor allem beim Nagelfeilen oder -schneiden.

Nagelpilz ist eine häufige Infektion, von der Schätzungen zufolge etwa jeder Zehnte betroffen ist. Obwohl nicht alle Fälle behandelt werden müssen, ignorieren viele Menschen das Problem, weil sie es für ein rein kosmetisches Problem halten.

Die Infektion ist jedoch oftmals hartnäckig und verschwindet selten von selbst. Sie kann zu dauerhaften Nagelschäden und anderen Komplikationen führen.

Symptome und frühe Anzeichen

Die Infektion schreitet allmählich fort, beginnt typischerweise am Rand des Zehennagels und breitet sich dann über den gesamten Nagel aus. Die Symptome können einen oder mehrere Zehennägel betreffen.

Verfärbung der Nägel: Das erste Anzeichen ist in der Regel eine teilweise Verfärbung des Nagels, häufig gelb, braun oder weiß, manchmal auch orange, grünlich-schwarz oder schwarz. Sie beginnt typischerweise an der Nagelspitze und breitet sich in Richtung Nagelhaut aus.

Brüchige Nägel : Infizierte Nägel werden spröde und können vor allem an den Rändern leicht einreißen.

Verdickte Nägel: Betroffene Nägel können dick werden und ihren natürlichen Glanz verlieren.

Flecken und Vertiefungen: Auf der Oberfläche der Nagelplatte können sich schuppige, weiße Flecken und kleine Vertiefungen bilden.

Auf der Oberfläche der Nagelplatte können sich schuppige, weiße Flecken und kleine Vertiefungen bilden. Schmerzen: Nagelpilz ist in der Regel schmerzfrei, aber in schweren Fällen kann er den Nagel so weit schädigen, dass es zu Entzündungen und Schmerzen kommt. Schlecht sitzende Schuhe können die Schmerzen verschlimmern.

Übelriechender Geruch: Pilze, die unter oder um den Nagel herum leben, können zu Zehennagelgeruch führen. Durch das Schneiden oder Feilen des Nagels können eingeschlossene Verbindungen freigesetzt werden, wodurch der Geruch stärker wahrnehmbar wird.

Pilze, die unter oder um den Nagel herum leben, können zu Zehennagelgeruch führen. Durch das Schneiden oder Feilen des Nagels können eingeschlossene Verbindungen freigesetzt werden, wodurch der Geruch stärker wahrnehmbar wird. Nagelablösung: Länger unbehandelt kann der Pilz tiefer unter den Nagel eindringen, dessen Form verändern und möglicherweise dazu führen, dass sich der Nagel hebt oder ablöst, was zu Ablagerungen unter dem Nagel führen kann. Durch die Ablösung kann die Haut um das Nagelbett herum anschwellen und schmerzen.

Auslöser und mögliche Übertragungswege

Eine Nagelpilzinfektion wird durch drei Arten von Pilzen verursacht: Dermatophyten – die bis zu 90 Prozent der Fälle ausmachen –, Schimmelpilze und Hefen wie Candida albicans.

Sie wachsen an warmen, feuchten Orten wie Nägeln und auf Alltagsgegenständen, beispielsweise auf ungewaschenen Badezimmerböden, Handtüchern oder Nagelknipsern, wodurch sie ansteckend sind. Mit der Zeit können Pilze die Nagelmatrix erreichen, den Teil des Nagels, der für das Wachstum des neuen Nagels verantwortlich ist.

Nagelpilz dringt durch winzige Öffnungen in den Zehennägeln oder der Haut um sie herum ein, in der Regel durch Kontakt mit einer infizierten Person oder einem infizierten Gegenstand. Sie können sich infizieren durch:

Berühren des Nagelpilzes oder Fußpilzes einer anderen Person

Barfußlaufen an warmen, feuchten Orten wie Poolumgebungen, Umkleideräumen oder öffentlichen Duschen

Gemeinsame Nutzung von ungewaschenen Handtüchern, Schuhen oder Nagelpflegewerkzeugen, die von einer infizierten Person benutzt wurden

Sie leiden unter Fußpilz, und dieser breitet sich von der Haut auf die Nägel aus

Faktoren, die das Risiko für Nagelpilz erhöhen

Grundsätzlich ist Zehennagelpilz eine Infektion, an der jeder erkranken kann, aber bestimmte Gewohnheiten, Gesundheitszustände und tägliche Belastungen können das Risiko erhöhen.

Lange Nägel: Lange oder falsch geschnittene Nägel können das Eindringen von Pilzen erleichtern.

Enge Schuhe: Enge Schuhe oder Schuhe, die Schwitzen oder das Eindringen von Feuchtigkeit von außen in den Schuh begünstigen, schaffen eine perfekte Umgebung für Pilze.

Dicke Schichten an Nagellack : Nagellack bildet eine versiegelte Schicht auf den Nägeln und schafft so eine ideale Umgebung für Pilze.

Nagelverletzungen: Nagelpilz tritt leichter auf, wenn Sie sich einen Nagel verletzt haben.

Nagelpilz tritt leichter auf, wenn Sie sich einen Nagel verletzt haben. Ansteckungsgefahr: Die gemeinsame Nutzung persönlicher Gegenstände oder der Kontakt mit Menschen, die an einer Zehennagelpilzinfektion leiden, kann zu einer Ansteckung führen.

Familiäre Vorbelastung: Nagelpilz kann in Familien vorkommen, und das Zusammenleben mit Verwandten, die daran leiden, erhöht das Infektionsrisiko zusätzlich.

Nagelpilz kann in Familien vorkommen, und das Zusammenleben mit Verwandten, die daran leiden, erhöht das Infektionsrisiko zusätzlich. Alter: Nagelpilz ist bei Kindern selten, wird aber mit zunehmendem Alter wahrscheinlicher; etwa die Hälfte der über 70-Jährigen erkrankt daran, da ältere Menschen aufgrund des langsameren Nagelwachstums und der schwächeren Abwehrkräfte anfälliger sind.

Rauchen: Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2020 von 25 Studien mit über 18.000 Teilnehmern ergab, dass Raucher ein höheres Risiko haben, invasive Pilzerkrankungen zu entwickeln, möglicherweise weil langfristiges Rauchen die Durchblutung beeinträchtigt und das Immunsystem schwächt.

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2020 von 25 Studien mit über 18.000 Teilnehmern ergab, dass Raucher ein höheres Risiko haben, invasive Pilzerkrankungen zu entwickeln, möglicherweise weil langfristiges Rauchen die Durchblutung beeinträchtigt und das Immunsystem schwächt. Hauterkrankungen und andere Erkrankungen: Hyperhidrose (übermäßiges Schwitzen), Psoriasis, Krebs, Diabetes, schlechte Durchblutung, periphere Arterienerkrankungen, Fettleibigkeit, entzündliche Darmerkrankungen oder ein durch eine HIV-Infektion geschwächtes Immunsystem können das Risiko für Nagelpilz erhöhen.

Tipps, wie man das Risiko für Nagelpilz senken kann

Einige natürliche Maßnahmen – wie Änderungen der Nagelpflege, Fußbäder oder des Lebensstils – können das Pilzwachstum verhindern, das Risiko einer Kreuzinfektion verringern oder, wenn Sie bereits wegen Nagelpilz behandelt werden, die Wirksamkeit von standardmäßigen topischen oder oralen Antimykotika-Therapien ergänzen.

Richtige Nagelpflege: Schneiden Sie die Nägel nach dem Baden, wenn sie weich sind, und folgen Sie dabei ihrer natürlichen Form. Feilen Sie die Nagelplatte vorsichtig mit einer Nagelfeile und vermeiden Sie es, an der Haut um die Nägel herum zu kratzen. Trockene Haut und Nägel sind weniger anfällig für Infektionen. Die Verwendung von Fußpuder nach dem Baden kann zusätzlich unterstützen.

Wählen Sie atmungsaktives, bequemes Schuhwerk: Tragen Sie Sandalen oder bequeme, atmungsaktive Schuhe und lassen Sie diese 24 Stunden lang auslüften, bevor Sie sie wieder verwenden. Tragen Sie Schuhe aus natürlichen Materialien, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Besprühen Sie Ihre Schuhe von Zeit zu Zeit mit Desinfektionsmittel und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie erneut tragen.

Verschwitzte Socken wechseln: Wechseln Sie verschwitzte oder feucht gewordene Socken so schnell wie möglich.

Wechseln Sie verschwitzte oder feucht gewordene Socken so schnell wie möglich. Schützen Sie Ihre Füße in öffentlichen Nassbereichen: Tragen Sie in Umkleideräumen Duschsandalen und lassen Sie diese zwischen den Anwendungen trocknen.

Fußpflege: Wenn Sie eine professionelle Pediküre erhalten, achten Sie darauf, dass die Werkzeuge ordnungsgemäß sterilisiert sind.

Wenn Sie eine professionelle Pediküre erhalten, achten Sie darauf, dass die Werkzeuge ordnungsgemäß sterilisiert sind. Fußbäder: Fußbäder mit Haushaltsmitteln wie Backpulver haben laut ersten Untersuchungen antifungale Eigenschaften gezeigt und können Pilzwachstum hemmen. Für ein Fußbad mit Backpulver kann man drei Esslöffel davon in einer kleinen Wanne lösen und die Füße 20 Minuten darin baden. Danach die Füße gut abtrocknen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Toenail Fungus: A Stubborn Infection Affecting 1 in 10 People–Signs to Watch For“. (redaktionelle Bearbeitung cs)