Deutsche Autobauer erwarten für 2026 leichten Anstieg der Pkw-Neuzulassungen

Die deutsche Automobilindustrie erwartet für das kommende Jahr ein leichtes Plus bei den Pkw-Neuzulassungen um zwei Prozent.

„Der deutsche Pkw-Markt wird sich im Jahr 2026 nicht wesentlich erholen. Der VDA erwartet ein moderates Plus von zwei Prozent auf 2,90 Millionen Neuzulassungen – weiterhin rund ein Fünftel weniger als im Vorkrisenjahr 2019“, heißt es laut einem Bericht der „Rheinischen Post“ in der Prognose des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie (VDA). Hauptgrund sei die anhaltende Wirtschaftsschwäche.

Bei Elektroautos rechnet der VDA demnach für 2026 mit knapp einer Million (979.000) Neuzulassungen in Deutschland. Dies entspreche einem Zuwachs von 17 Prozent gegenüber 2025. Speziell wird mit 693.000 neuen reinen Elektroautos und 286.000 neuen Plug-in-Hybriden gerechnet.

Voraussetzung sei aber, dass die geplante neue E-Auto-Förderung der Bundesregierung zügig umgesetzt werde.

Verbraucher, Unternehmen und Handel benötigten Klarheit über die Kriterien und die Abwicklung der Förderung. „Andernfalls warten viele Käufer ab und die aktuell grundsätzlich positive Dynamik auf dem Markt für Elektro-Pkw kommt zum Erliegen“, erklärt der VDA.

Internationaler Markt

Auch im Export sieht der VDA 2026 kaum Positives. „Die internationalen Pkw-Märkte dürften im kommenden Jahr ebenfalls nur verhaltene Dynamik zeigen: Europa dürfte um zwei Prozent auf 13,4 Millionen Fahrzeuge wachsen, China um ein Prozent auf 24,5 Millionen Einheiten“, heißt es in der Prognose.

„Während Europa im Vorkrisenvergleich weiter auf historisch niedrigem Niveau festhängt, fährt China trotz schwierigen Marktumfelds ein neues Rekordhoch ein“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

In den USA rechnet der VDA dagegen mit einem deutlichen Rückgang der Neuzulassungen um vier Prozent. „Mehr Protektionismus und damit einhergehende Kostensteigerungen – das bleibt 2026 nicht ohne Folgen. Die Unternehmen werden das klar merken“, sagte Müller. (dpa/dts/ks)