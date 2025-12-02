Neuer Paket-Rekord bei DHL am Dienstag: 12,4 Millionen Sendungen sortiert

Der Versanddienst DHL hat am Dienstag der sogenannten Cyber-Woche einen neuen Paket-Rekord aufgestellt. „Rund 12,4 Millionen Sendungen wurden im bundesweiten Paketnetz von Post & Paket Deutschland bearbeitet – fast doppelt so viele wie an einem normalen Tag (6,7 Millionen Pakete)“, erklärte DHL.

Bereits in der vergangenen Woche seien sehr viele Pakete verschickt worden, diese Woche dürfte dann die „mengenstärkste Woche des gesamten Jahres“ werden.

„Denn besonders viele Menschen haben am Black-Friday-Wochenende im Internet eingekauft, sodass die Sendungen seit Anfang dieser Woche im deutschen Post- und Paket-Netz sortiert und anschließend zugestellt werden“, führte DHL aus.

Black Friday wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving (Erntedank) genannt. Der Feiertag fällt stets auf den vierten Donnerstag im November, der Black Friday leitet dann das Weihnachtsgeschäft ein. Der Montag darauf wird Cyber Monday genannt. Auch in Deutschland bieten viele Händler rund um diese Tage Rabatte und Aktionen an.(afp/red)