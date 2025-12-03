Umfrage: Betriebe finden ältere Arbeitnehmer zu wenig anpassungsfähig

Ältere Arbeitnehmer werden einer Umfrage zufolge von den Betrieben als zu wenig anpassungsfähig an Veränderungen eingestuft.

56 Prozent der Befragten sagten in einer repräsentativen Umfrage unter fast 4.000 Betrieben, dass Arbeitnehmer ab 50 Jahren sich nicht gut an Veränderungen in der Arbeitswelt anpassen können.

Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Älteren gibt es dagegen kaum – nur 13 Prozent stimmten der Aussage zu, dass diese schwächere Leistungen als Jüngere erbringen. Die Umfrage veröffentlichte das Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn.

[etd-related posts=“5321676,5321084″]

In der kritischen Bewertung der Anpassungsfähigkeit der Älteren sieht das Institut die Gefahr, dass die über 50-Jährigen seltener bei betrieblichen Veränderungsprozessen berücksichtigt oder dabei sogar benachteiligt werden könnten.

Unterschiede je nach Betriebsgröße

Deutliche Unterschiede in der Bewertung zeigten sich demnach je nach Betriebsgröße und Wirtschaftssektor.

Kleine Betriebe und Betriebe des Dienstleistungssektors bewerteten die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit älterer Beschäftigter tendenziell besser als größere Betriebe und Betriebe des produzierenden Gewerbes.

Wie die Studie weiter zeigte, beschäftigen Betriebe, die ältere Arbeitnehmer tendenziell negativer einschätzen, auch weniger Mitarbeiter dieser Altersgruppen. (afp/ks)