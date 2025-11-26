Ukraine: Der Rücktritt eines hochrangigen Anti-Korruptionsbeamten und eine Spur ins Präsidialamt

In Kürze:

Ein Korruptionsskandal von 100 Millionen US-Dollar erschüttert die Ukraine – der Hauptverdächtige ist spurlos verschwunden.

von 100 Millionen US-Dollar erschüttert die Ukraine – der Hauptverdächtige ist spurlos verschwunden. Wer war der Informant , der ihn gewarnt hatte, bevor die Ermittler zuschlagen konnten?

, der ihn gewarnt hatte, bevor die Ermittler zuschlagen konnten? Ein hochrangiger Anti-Korruptionsbeamter gerät unter Verdacht und tritt zurück.

Die Spuren führen bis in das ukrainische Präsidialamt.

Während das Ringen um einen Frieden in der Ukraine voranschreitet, laufen die Korruptionsermittlungen in den wahrscheinlich größten Korruptionsskandal während der Amtszeit von Präsident Wolodymyr Selensky im Hintergrund weiter.

Nur wenige Stunden bevor der Fall öffentlich bekannt wurde, verschwand der Hauptverdächtige. Der Aufenthaltsort des Geschäftsmannes Timur Minditsch ist bis heute unbekannt, Presseberichten zufolge könnte er sich in Israel aufhalten.

Wer die Informationen aus den laufenden Ermittlungen an Minditsch weitergegeben haben könnte, wird derzeit untersucht. Im Zuge der internen Ermittlungen gab Andrij Sinyuk, der stellvertretende Leiter der sogenannten Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (SAPO) am 21. November seinen Rücktritt bekannt. Sein Name war kurz zuvor als möglicher Informant bekannt geworden.

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU teilt am 11. November mit, dass sie zusammen mit SAPO ein umfassendes kriminelles Netzwerk im Energiesektor aufgedeckt habe, das jahrelang den Staatskonzern Enerhoatom kontrollierte und so rund 100 Millionen US-Dollar (etwa 86 Millionen Euro) veruntreut hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen in der Operation „Midas“ wurden acht Verdächtige angeklagt, darunter auch der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Oleksiy Chernyshov. Infolge des Skandals verloren sowohl der Justizminister als auch die Energieministerin ihre Posten.

Mit Minditsch als engem Vertrauten von Selenskyj erhöht sich der Druck aus dem Fall auch auf den ukrainischen Präsidenten.

Die Suche nach der undichten Stelle

Die Ermittlungen gegen das korrupte Netzwerk im Energiesektor liefen bereits seit über einem Jahr, bevor am 10. November die Hausdurchsuchungen schließlich auch den mutmaßlichen Drahtzieher Minditsch erreichten. Dieser ist Filmproduzent und war früher Geschäftspartner von Selenskyj.

Ermittler teilten der „Kyiv Independent“ mit, dass Minditsch bereits mehrere Wochen vor seiner Flucht Informationen über die Ermittlungen erhalten könnte. Der Chef von SAPO, Staatsanwalt Oleksandr Klimenko, kündigte am 13. November an, dass seine Behörde ein Verfahren zu Informationslecks eingeleitet habe — dabei tauchte auch der Name von Sinyuk als möglicher Informant auf.

Dieser bestritt jedoch, vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Gegenüber dem ukrainischen Nachrichtenportal „Babel“ erklärte er, dass er seinen Rücktritt eingereicht habe, um Spekulationen über seinen möglichen Einfluss auf die laufenden Ermittlungen zu vermeiden.

Spuren führen bis ins Präsidialamt

Laut „Kyiv Independent“ bewarb sich Sinyuk bereits 2021 für das Amt des SAPO-Chefs, erhielt jedoch letztlich nur die Position des Stellvertreters. Laut der Zeitung zweifelten Antikorruptionsaktivisten damals an Sinyuks Unabhängigkeit. Sie behaupteten, dass das Präsidialamt aktiv auf Sinyuks Ernennung drängte.

Das Präsidialamt wurde zu jener Zeit bereits von Andrij Jermak geleitet, der unter dem Spitznamen „Ali Baba“ bekannt ist. Der Codename Ali Baba taucht wiederum auch in den Ermittlungsakten des Korruptionsfalls auf.

Ob es sich tatsächlich um dieselbe Person handelt, wurde der Leiter von NABU, Semen Kriwonos, gefragt.

Laut „Glavcom“ bestätigte er, dass es in der ukrainischen Politik wahrlich eine Person mit dem Codenamen Ali Baba gebe. Diese bekleide „sehr hohe Positionen“ und greife ohne entsprechende Befugnis in die Arbeit von Ermittlungsbehörden ein.

Ob sich hinter dem Codenamen wirklich Jermak, der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, verberge, wollte Kriwonos weder bestätigen noch dementieren.

Jermak könnte auch hinter dem Versuch stehen, die Unabhängigkeit der NABU und der SAPO im Juli 2025 aufzuheben. Dieser wurde durch Straßenproteste und politischen Druck aus Brüssel verhindert.

Die Existenz des bislang rätselhaften „Ali Baba“ wurde auch von SAPO-Chef Klimenko bestätigt. Er erklärte, dass es sich um eine reale Person handele, die in der ukrainischen Politik einen solchen Einfluss auf die Strafverfolgungsbehörden ausübe, dass diese die Ermittler von NABU sowie Staatsanwälte der SAPO „verfolgen“.

Selenskyj unter Druck

Nachdem bekannt wurde, dass der Name „Ali Baba“ in den Ermittlungsdokumenten aufgetaucht war, forderten Abgeordnete der Opposition sowie einige von Selenskyjs eigener Partei „Diener des Volkes“ den Präsidenten auf, Jermaks zu entlassen

Selenskyj entließ Jermak jedoch nicht. Laut der ukrainischen Ausgabe von „Radio Free Europe“ erklärte er am 20. November: „Ein Parlament in Kriegszeiten muss handlungsfähig bleiben.“

Abgeordnete des „Diener des Volkes“ forderten zudem, dass das Kabinett neu aufgestellt wird und sämtliche Personen entfernt werden, die mit dem Korruptionsskandal in Verbindung gebracht werden können.

Während der laufenden Friedensverhandlungen wäre jede Enthüllung über eine mögliche Verstrickung hochrangiger Beamter äußerst heikel und könnte die politische Dynamik erheblich beeinflussen.