Genuss wie zu Kaiserzeiten: Drei Plätzchenklassiker für die Vorweihnachtszeit

In Kürze:

Das Backen von Weihnachtsplätzchen ist eine alte Tradition .

. Plätzchenklassiker von heute waren früher den Reichen vorbehalten.

vorbehalten. Zimtsterne, Vanillekipferl und Butterplätzchen – drei Rezepte zum Nachmachen.

Das Plätzchenbacken in der Adventszeit ist eine alte Tradition. Schon zu Kaiserzeiten wurden verschiedene Weihnachtsklassiker beim Adel hochgeschätzt. In vielen Familien entstanden im Laufe der Jahrhunderte eigene Lieblingsrezepte. Einige dieser Leckereien haben bis heute überlebt, sind genauso beliebt wie einst am Kaiserhof und gehören nach wie vor auf jeden Weihnachtsteller.

Zimtsterne

Zimtsterne zählen zu den beliebtesten Weihnachtsgebäcken im deutschsprachigen Raum und haben ihre Wurzeln im Südwesten Deutschlands, dem Schwabenland. Der genaue Ursprung ist zwar nicht bekannt, doch gibt es einen Hinweis auf die erste schriftliche Erwähnung der Zimtsterne: Im Jahr 1536 soll der italienische Kardinal Lorenzo Campeggio das Gebäck bei einem Besuch dem deutschen Kaiser Karl V. serviert haben.

Zimt war damals ein sehr luxuriöses Gewürz und dem Adel vorbehalten. Daher dauerte es noch einmal fast 200 Jahre, bis die Zimtsterne in deutschen Kochbüchern erstmals zu finden waren. Heute sind sie aus der Adventszeit nicht mehr wegzudenken und gelten als echte Weihnachtsklassiker.

Zutaten für zirka 50 Kekse:

Für den Teig

3 Eiklar

1 Prise Salz

250 g Staubzucker, gesiebt

250 g geriebene Mandeln

Abrieb von 1 Bio-Zitrone

1,5 Teelöffel Zimt (Menge nach Belieben)

griffiges Mehl für die Arbeitsfläche

Zubereitung:

Eiklar halb steif schlagen. Dann nach und nach Salz und Staubzucker darüber sieben und immer weiter schlagen, bis der Eischnee steif ist. Von der Eischneemasse 5 bis 6 Esslöffel beiseite geben und luftdicht verschlossen kalt stellen. Mandeln, Zimt und Zitronenabrieb unter den Eischnee heben und zu einem gleichmäßigen Teig verrühren. Den Teig in eine Folie wickeln und eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Den Teig auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche etwa 5 bis 6 Millimeter dick ausrollen. Mit einem Ausstecher Sterne ausstechen und auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche setzen. Den Ausstecher dabei immer wieder in Mehl tauchen. Backofen auf 120 bis 140 °C Umluft vorheizen. Zimtsterne mit einem Backpinsel mit dem beiseite gestellten Eischnee bestreichen. Im Ofen etwa 8 bis 15 Minuten backen. Die Glasur soll hell bleiben und die Sterne sollen noch etwas weich sein.

Vanillekipferl

Wenn der süße Duft frisch gebackener Vanillekipferl in der Luft liegt, weiß man, dass die gemütlichste Zeit des Jahres begonnen hat. Das mürbe Gebäck, das traditionell aus Butter, Mehl, Zucker und fein gemahlenen Mandeln oder Haselnüssen zubereitet wird, stammt aus dem deutsch-österreichisch-böhmischen Raum, vor allem aber aus Wien. Die Kipferl waren ein beliebtes Adelsgebäck der Habsburger im 17. und 18. Jahrhundert – Vanille war damals ähnlich teuer wie Zimt und für die normalen Bürger unerschwinglich.

Obwohl Vanille auch heute noch zu den teuersten Gewürzen zählt, hat sich dieser Weihnachtsklassiker längst einen festen Platz in der Adventsbäckerei gesichert.

Zutaten für 70 bis 80 Stück:

280 g Mehl

200 g Butter

80 g Zucker

100 g gemahlene Mandeln oder Haselnüsse

1 Vanilleschote (das Mark davon)

Sowie zum Wenden:

50 g Staubzucker

1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung:

Mehl auf das Backbrett sieben, Zucker und Nüsse untermischen. Butter in Stückchen mit dem Messer einarbeiten. Alles rasch zu einem glatten Teig kneten. Teig zu einer Kugel formen und in Folie gewickelt eine Stunde kühl stellen. Backblech mit Backpapier auslegen. Ofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Teig aus dem Kühlschrank nehmen und halbieren, die andere Hälfte wieder in den Kühlschrank geben. Teig kurz Zimmertemperatur annehmen lassen. Aus dem Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünne Rollen formen, davon kleine gleichmäßige Stücke mit einem scharfen Messer abschneiden und die Stücke zu kleinen Kipferln formen. Auf das Backblech legen und 10 bis 12 Minuten goldbraun backen. In der Zwischenzeit den restlichen Teig zu Kipferln formen und auf ein weiteres Backblech legen. Staubzucker und Vanillezucker miteinander vermischen und die fertig gebackenen Kipferl noch möglichst heiß darin wenden. Restlichen Kipferl backen und ebenso darin wenden.

Butterplätzchen

Butterplätzchen bestechen durch ihren zarten, buttrigen Geschmack und ihre einfache Zubereitung. Der Teig eignet sich hervorragend zum Ausstechen von Weihnachts- oder Tierfiguren, was besonders Kindern großen Spaß macht.

Ob schlicht mit Ei bestrichen, mit bunten Zuckerstreuseln bestreut oder mit Zucker- oder Schokoglasur verziert – Butterplätzchen machen auf jedem Weihnachtsteller eine gute Figur und begeistern sowohl Groß als auch Klein.

Zutaten für 70 bis 80 Plätzchen:

200 g Mehl

170 g Butter

80 g Zucker

1/2 Teelöffel Backpulver

1 Eidotter

1 Esslöffel Sahne

1 Ei zum Bestreichen

Kristall- oder Hagelzucker, bunte Zuckerstreusel zum Bestreuen nach Belieben

Zubereitung: